巨人監督の阿部慎之助容疑者（47）が25日、暴行の疑いで現行犯逮捕されたニュースは、地上波各局の同日夜のニュースでも速報された。日本テレビ系「news zero」（午後11時）でもトップニュースで報道。メインキャスターの藤井貴彦とキャスターの櫻井翔があいさつすると、藤井が「まずは速報です。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が、東京・渋谷区の自宅で、18歳の長女に暴行を加えたとして、現行犯逮捕されたことがわかりました」と