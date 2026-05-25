巨人軍の現役監督であり、WBCでは侍ジャパンの一員として世界一に輝いた事もある阿部慎之助容疑者が逮捕され、球界に激震が走っている。阿部容疑者は2000年にドラフト1位で巨人に入団。強打の正捕手としてチームを支え、侍ジャパンの一員・日本代表として、決勝で韓国を破り世界一となったワールドベースボールクラシックの2009年大会にも出場した。阿部容疑者は25日、東京・渋谷区にある自宅で、同居する10代の娘に押し倒すなどの