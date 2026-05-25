日本商工会議所の小林健会頭は25日の定例記者会見で、中東情勢の影響が出ているナフサなど石油製品について、会員企業から不安の声が届いているとし、相談件数が増えていることを明かしました。日商の相談窓口に寄せられた件数は、以前は1か月に500件ほどでしたが、5月の大型連休明け以降は、およそ1000件と急増し、2倍になっているということです。小林会頭は「総体では確保できているが、末端に行き渡っていない」と目詰まりがあ