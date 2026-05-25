警視庁が25日、暴行の疑いでプロ野球巨人の監督阿部慎之助容疑者（47）を現行犯逮捕したとのニュースが、同日夜に伝えられた。シーズン中の監督逮捕に、SNS上でもさまざまな反響が寄せられ、巨人の公式サイトはアクセス集中のため、閲覧できない状況になっている。【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助容疑者逮捕容疑は東京都内で娘（18）をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。「姉妹でけんかしているとこ