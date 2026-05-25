２５日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、今村聖奈騎手が２４日に行われた第８７回オークスでＪＲＡ女性騎手として初のＧ１制覇を果たしたことを報じた。手綱を執ったジュウリョクピエロでＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗でＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にした今村騎手について、キャスターの大越健介氏は「レースを見ますと、後ろから差してくる馬って、外を回ってくる印象が強