タレント・あのが18日、テレビ朝日系深夜番組「あのちゃんねる」に出演。「嫌いな芸能人は？」の問いに、タレント・鈴木紗理奈を名指した。 番組では「あのサッカー部」の企画にサッカー経験者のゲストを招き、お題に答えてシュートを決めるゲームを行った。出題されるお題はくじ引きで決定し、センタリングをあげる人がボールを蹴る直前に出題する。シュートに挑む人は、瞬時に答えてゴ