プロ野球巨人の阿部慎之助監督が東京・渋谷区の自宅で長女に暴行を加えたとして、警視庁に現行犯逮捕されたことがわかりました。「娘が言い返してきてカッとなった」と供述しているということです。暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、巨人の阿部慎之助監督です。捜査関係者によりますと、阿部容疑者は25日午後7時すぎ、渋谷区の自宅で、18歳の長女をつかんで押し倒すなどの暴行を加えた疑いがもたれています。児童相談所に阿部容