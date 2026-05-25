TAGRIGHTが7月15日にリリースするデビューシングルのタイトルが、「ZERO」に決定した。あわせて、新たなビジュアルを公開した。 （関連：7人で始まった“TAGRIGHT”という挑戦ーー初ステージで証明した確かな覚悟、はじまりの瞬間を振り返る） 同楽曲は、疾走感あふれるロックサウンドと感情を揺さぶるエモーショナルでメロディアスな1曲。プレデビュー期間を経て、まだ見ぬ未来