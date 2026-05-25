BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!! 90分セ・パ交流戦直前スペシャル」（後9・00）が25日に生放送され、この日行われた「日本生命セ・パ交流戦」開幕前記者会見に出席したヤクルトの山野太一投手（27）、巨人の田和廉投手（23）、DeNAの松尾汐恩捕手（21）、ソフトバンクの木村光投手（25）、オリックスの寺西成騎投手（23）、西武の渡部聖弥内野手（23）がVTR出演。交流戦で“交流したい人”の質問に回答した。番組