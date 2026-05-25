２５日、バラクリシュナン外相（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京5月25日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は25日、シンガポールのバラクリシュナン外相と北京で会談した。２５日、バラクリシュナン外相と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）