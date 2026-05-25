中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月25日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は25日の記者会見で、米国とイランが合意に近づいているとの報道に関し、対話と交渉こそ正しい道というのが中国の一貫した考えだとし、一度開いた対話の扉を閉じてはならないと強調した。毛氏はまた、次のように述べた。武力解決に活路はない。情勢の緊張緩和の動きを安定させ、政治的解決という大きな方向性を堅持し、対話