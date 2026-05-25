岐阜県中津川市の山で50代の男性の行方が分からなくなっていた山岳遭難で、警察は今月25日、山中で遺体を発見し身元の特定を進めています。 警察によりますと午前10時半すぎ、中津川市・加子母の「小秀山」で登山ルートから30メートルほど離れた滝の下で、50代とみられる男性の遺体を発見しました。山では今月16日から、1人で登山に向かった東京都に住む55歳の大学職員の男性が行方不明になっていて、警察が捜索を続