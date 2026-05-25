「『何もあやしいことはないし、やましいことも何もないし大丈夫』と思っていても……」俳優の有村架純が、映画『マジカル・シークレット・ツアー』のイベントに登場。羽田空港の税関エリアで行われた発表会で、空港で感じる“緊張感”について語った。有村架純○税関×映画『マジカル・シークレット・ツアー』異例のイベントに「まさかこのような場所で…」有村は25日、東京・羽田空港 第3ターミナル税関エリアで行われた「映画