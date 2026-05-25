ボートレース蒲郡の「サッポロビールカップ」は２５日、開幕した。金山立樹（３２＝東京）は絶好枠の初日２Ｒは３着。田頭実の前づけに対してコースは死守したが、１００メートル近い位置からの深起こしを強いられ、ジカまくりに沈んだ。新ペラの調整もあり、苦戦した初戦を振り返り「外（田頭）を見ずに行ったけど、ダッシュ勢よりＳは届いた。一瞬の上がりは良くて、Ｆを切る感じはなかった」と深起こしは敗因ではない様子