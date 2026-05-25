５月２５日（月）のＮＹ市場は「メモリアルデー」のため休場となります。つきましては以下の時間でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信の休止期間 ５月２５日（月）午後１１時頃から５月２６日（火）午前７時頃まで 配信再開は５月２６日（火）午前７時頃を予定しております。