警視庁は25日、娘に対する暴行の疑いでプロ野球巨人監督の阿部慎之助容疑者（47）を現行犯逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。容疑を認めている。同日、共同通信が報じた。【画像】巨人のホームページにアクセスが集中ページ表示できず逮捕容疑は東京都内で娘（１８）をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。25日