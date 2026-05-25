三重県四日市市で53歳の女性が刃物で刺され、殺害された事件で、警察は女性の義理の弟を殺人の疑いで逮捕しました。 逮捕されたのは四日市市の新聞配達員・田中俊宏容疑者（57）です。警察によります、田中容疑者は今月16日、四日市市川島新町の住宅で田中直美さん（53）の胸や腹を刃物で10回以上刺して殺害した疑いがもたれています。田中容疑者は直美さんの義理の弟で、調べに対し「家にあったナイフで何回も刺した」などと容疑