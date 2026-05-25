「セクハラじゃないよ？」勘違い上司▶▶この作品を最初から読む美の革命期にあった18世紀のフランスに、知力と技術を持ち合わせた現代OLが迷い込んだ!?幼い頃から海外に住み、お姫様のような可愛いものに憧れを抱いていた主人公の琉花（ルカ）。勉強家だった彼女は魔法のような化粧品の魅力に魅入られ、化粧品の開発部に所属することになりました。琉花の仕事は評価され、会社では海外ブランドとの大きな事業契約の話が