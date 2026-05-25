娘に暴力を振るったとして、読売巨人軍監督の阿部慎之助容疑者（４７）が２５日、警視庁渋谷署に暴行容疑で現行犯逮捕された。同署幹部によると、阿部監督は２５日夜、東京都渋谷区内の自宅で、娘（１８）の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどした疑い。連絡を受けた児童相談所が１１０番した。調べに容疑を認め、「ささいなことからけんかになり、もみあいのなかで娘の襟をつかんで投げ飛ばしてしまった」と供述しているという。