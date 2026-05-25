プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕されました。阿部慎之助容疑者は、東京・渋谷区にある自宅で、同居する10代の娘に押し倒すなどの暴行を加えた疑いで、午後8時前に現行犯逮捕されました。児童相談所から「父親から暴行を受けた」という内容の通報が入ったことから事態が発覚したということです。娘にけがはないということです。阿部容疑者は警視庁の調べに対し、容疑を認めていると