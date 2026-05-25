ジュウリョクピエロでオークスを制し、ＪＲＡ所属の女性騎手で初のＧ１制覇となった今村聖奈騎手が５月２５日、ＴＯＫＹＯＦＭのラジオ番組「サントリーオールフリーｐｒｅｓｅｎｔｓ藤江れいなの『そうだ！競馬場に行こう！』」に出演した。生ラジオ初出演という今村は、日本中が沸いた自身のクラシック制覇について「本当に想像している以上の方々が応援してくれて、本当に幸せ者だなと思います。忘れな草賞を勝たせて