FUNKY MONKEY BΛBY’Sが、3曲入りシングル『夏子』（読み：なつこ）を8月5日にリリースする。 （関連：FUNKY MONKEY BΛBY’S、地元八王子に咲かせた笑顔の花『太陽の街ツアー』東京公演に響く全身全霊の歌声） 同情報は、5月24日に昭和女子大学人見記念講堂で開催された、デビュー20周年全国ツアー『20th anniversary TOUR ～そのまんま東へ西へ～』ファイナル公演のラストMCにて公