SKRYUが、ワーナーミュージックからメジャーデビュー後初となるフルアルバム『ザ・ライト』を8月5日にリリースする。 （関連：【画像あり】SKRYUオリジナルお面） 本作は、初回限定盤、通常盤のほか、SKRYU 超SUPER Fan Club加入者のみ購入できるスペシャルグッズの付いた初回限定盤、通常盤の全4形態のリリースとなる。 初回限定盤には、CDのほか今作のために撮り下ろしたSKR