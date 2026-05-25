お笑いコンビ「千原兄弟」千原ジュニア（52）が25日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演。以前20年乗っていた愛車との別れの日の出来事を語った。ジュニアは大阪時代にポルシェ356スピードスターに乗っていたが、東京に来てから自身の誕生日が3月30日ということもあり、気になっていたという日産セドリック330を購入したという。「20年ぐらい乗っていた。乗り換えることないと思っていたもん