RCランスのDFサウード・アブドゥルハミドが、思わぬアクシデントによってサウジアラビア代表合宿への合流が遅れることになった。先日は発表されたFIFAワールドカップ2026に臨むサウジアラビア代表の候補メンバー30名の中で唯一国外組として招集されたアブドゥルハミド。現在、ローマからランスにレンタル移籍中の右サイドバックは同クラブのリーグ・アン2位フィニッシュにクープ・ドゥ・フランス優勝に貢献した。そして、