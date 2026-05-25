ニューカッスルは25日、U−21イングランド代表MFルイス・マイリーと2032年6月30日までの新契約を締結したと発表した。2006年生まれのマイリーは、ニューカッスルの下部組織出身で2023年5月にプレミアリーグデビューを飾った。ここまで公式戦80試合出場で6ゴール8アシストを記録。今季は本職のMFだけではなく、イングランド代表DFティノ・リヴラメント不在時には右サイドバックも務める万能さを発揮し、エディ・ハウ監督からの