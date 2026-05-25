パキスタンのシャリフ首相が中国を訪問し、習近平国家主席と会談、安全保障分野などで両国関係を強化することで一致しました。パキスタンが仲介するアメリカとイランの情勢についても意見を交わしています。中国を訪問しているパキスタンのシャリフ首相は25日、習近平国家主席と会談しました。パキスタン首相府の発表によりますと、シャリフ氏は「両国の揺るぎない友好関係は国際情勢が変化するなかで戦略的により重要な意味を持っ