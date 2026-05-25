プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助監督が18歳の娘に暴行したとして警視庁に暴行容疑で現行犯逮捕されました。【映像】読売巨人軍の阿部慎之助監督を現行犯逮捕午後7時15分ごろ、読売巨人軍監督の阿部慎之助容疑者（47）の18歳の娘から東京・渋谷区の自宅で、「親から虐待された。父親から暴行を受けた」などという相談を受けたと児童相談所から110番通報がありました。捜査関係者によりますと、ほかにも「殴られた。首を絞め