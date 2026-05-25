ボートレース大村の「ヴィーナスシリーズ第４戦スマホマクール杯」が２５日、予選２日目が行われた。山口真喜子（２９＝長崎）は２日目２Ｒ、５コースから発進。中村かなえの６コースまくりに屈して１Ｍのターンも崩れたが、道中で追い上げて３着でゴールした。これで初日の発祥地ドリーム３着を含め１、３、３着とオール３連対をキープ。レース後は「やっぱり伸びが気になりますね。めちゃくちゃ乗りやすいんですけどね