ボートレース住之江の「アクアコンシェルジュカップ」は２５日、予選最終日の３日目が行われた。高岡竜也（３３＝山口）は予選ラスト９Ｒのイン戦で、Ｓで後手に回りながらも伸び返して先マイ。そのまま逃げ切って予選を５位で通過した。「回転不足でＳ遅れたけど、伸びが良くて追いついた。足併せで四宮さんよりも良かったし、四宮さんに『初めてやられた』と言われた」とトップ級の伸び足を誇る。通算２Ｖはいずれも当地と