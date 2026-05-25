5月2日に東京ドームで開催された「LeminoBOXINGダブル世界タイトルマッチ井上尚弥vs中谷潤人」の舞台裏に迫った「試合密着ドキュメンタリーTHEDAYやがて、伝説と呼ばれる日。井上尚弥vs中谷潤人井上拓真vs井岡一翔」が25日、Leminoプレミアムにて独占配信がスタートした。自身2度目の東京ドーム決戦でメインイベンターを務めた世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚（33＝大橋）は、挑戦者で前WBC