タレントの石黒彩さんが25日、『秦野駅列車接近メロディー導入記念手形碑及び記念プレート除幕式』に出席。2月に亡くなった夫のLUNA SEA・真矢さんの故郷である神奈川県秦野市への思いを語りました。LUNA SEAのメンバーのうち4人が幼少期を過ごした秦野市。2025年11月から小田急小田原線秦野駅の列車接近メロディーに、LUNA SEAの楽曲が採用されています。今回、楽曲使用を記念したバンドメンバーの手形碑と説明書きを施したプレー