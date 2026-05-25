フランスで現地時間23日に閉幕した「第79カンヌ国際映画祭」で最高賞となるパルムドールを受賞した『Fjord（原題）』が来年（2027年）、日本で公開されることが決定した（配給：ファインフィルムズ）。【画像】薄毛頭でほとんど別人のような姿のセバスチャン・スタン本作は、ルーマニアのクリスティアン・ムンジウ監督の最新作。ルーマニア出身の敬虔なキリスト教徒一家が、ノルウェーの小さな港町へ移住。しかし、厳格な方針