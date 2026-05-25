5人組グループ・M!LKの佐野勇斗さん（28）がコンビニエンスストアのキャンペーン発表会に登場。トークセッションでM!LKの5人で挑戦したいことや、日常で喜びを感じたエピソードを明かしました。キャンペーンにちなみ、“今後挑戦したいチャレンジ”について聞かれた佐野さんは、フリップに『M!LKのメンバーと富士山に登る』と記入。理由について「富士山ってやっぱり日本の宝ですし、日本の1番大きい山をM!LKの5人で登りたいって目