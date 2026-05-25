ドル円のピボットは１５８．８９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:52現在） ドル円 現値158.90高値159.04安値158.74 159.35ハイブレイク 159.19抵抗2 159.05抵抗1 158.89ピボット 158.75支持1 158.59支持2 158.45ローブレイク ユーロ円 現値185.09高値185.14安値184.69 185.71ハイブレイク 185.42抵抗2 185.26抵抗1 184.97ピボット 184.81支持1