きょう午前、沖縄県石垣市の集合住宅で血を流して倒れている男性が発見され、その後、死亡が確認されました。警察が殺人事件とみて捜査しています。死亡したのは、石垣市新川の西原勝さん（72）です。警察によりますと、きょう午前10時50分ごろ、西原さんのケアマネージャーが、胸を刺されて出血し倒れている西原さんを発見しました。現場から凶器は発見されておらず、室内に荒らされた形跡はありません。事件発覚の直前には、男性