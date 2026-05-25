10回目を迎えたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード 2026』が23日に開催され、“世界で最も優れたアニメーション作品”に贈られる『アニメ・オブ・ザ・イヤー』に、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が輝きました。本アワードは、アニメ制作に関わるクリエーターやミュージシャン、キャスト、そして配信や劇場などで公開されたアニメ作品をたたえるセレモニーです。アニメ業界の中から選ばれた審査員による最終候