警視庁はプロ野球・読売ジャイアンツ監督の阿部慎之助容疑者（47）を暴行容疑で現行犯逮捕した。阿部容疑者は千葉県出身。安田学園高校から中央大学を経て2000年のドラフト1位で、読売ジャイアンツに入団。2001年から選手として活躍後、2023年から監督に就任していた。