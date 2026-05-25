スペインサッカー連盟は25日、北中米W杯に臨むスペイン代表メンバー26人を選出した。今季のラ・リーガで2位となったレアル・マドリーからの選出はゼロとなっている。左足ハムストリングの負傷により、シーズン終盤を欠場したバルセロナの18歳FWラミネ・ヤマルはメンバー入り。今季のラ・リーガを制したバルセロナからはヤマルの他、FWダニ・オルモ、FWフェラン・トーレス、MFガビ、MFペドリ、DFエリック・ガルシア、DFパウ・ク