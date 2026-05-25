横浜FCは25日、FCティアモ枚方に育成型期限付き移籍していたDF林賢吾が2026-27シーズンより復帰することを発表した。林はクラブを通じ、「横浜FCに復帰することになりました。またこのクラブでプレーできることを大変嬉しく思います。横浜FCのために全身全霊、全てを懸けて戦います。応援よろしくお願いします!」とコメントしている。