女優の賀来千香子（64）が25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にVTR出演。甥（おい）で俳優の賀来賢人（36）に対しての後悔を明かした。番組内では互いに「共演NG」としていたことが発覚した二人だが、今回VTRという形で貴重な“共演”が実現した。「一つだけ後悔があって」と切り出し、「まだ、賢人がこんなに仕事をさせていただいてない時に、なぜか賢人を私の車で送った時があったんですね」と回想。