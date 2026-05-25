ボートレース宮島の「第２０回日本トーター賞ＢＴＳ安芸高田開設７周年記念」が２５日、開幕した。小宮涼雅（２７＝広島）は、昨年１２月に岡山支部から師匠・西野翔太がいる広島支部へ移籍。今節は西野と同時あっせんで「ペラ調整とかも教えてもらっている。しっかりやらないと」と気合が入る。初日７Ｒはイン逃げ勝利。ただ機は「出口のところをもう少し押させたい。レースはギリギリでした」と底上げは必要。きっちり仕上