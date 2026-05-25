女優の唐田えりかが２５日、東京・新宿ピカデリーで映画「モブ子の恋」（風間太樹監督、６月５日公開）のイベントに出席した。総発行部数１５０万部を超える田村茜氏の同名漫画の映画化で桜田ひより、木戸大聖が主演。「モブ（ｍｏｂ）」は群衆、脇役、背景と同化したキャラクターを指し、目立つことを避けて生きる人々のドラマが描かれる。唐田は主人公・信子（桜田）の先輩アルバイトとして愛情をもって厳しく接する大学生を