千葉県の熊谷俊人知事が、同県の道路について問題提起したX（旧Twitter）のポストについて言及した。 柏市、市川市、船橋市、千葉市などの一帯を赤く塗った地図に、「用がないなら決して車で近付いてはならない」と一般ユーザーがポストしたことが発端だ。地域住人は「区画整備がゴミすぎてあまりに渋滞が多い」「信じられないぐらい不便な道路しかない」「船橋市にいると船橋市から出るのに一時間かかる」といった