歌手でタレントの中川翔子さんが24日、自身の子育てをつづったコミックエッセーの発売記念イベントに登場。報道陣の取材に応じ、生後7か月を迎えた双子の子どもたちと将来やりたいことを明かしました。中川さんは2025年9月に双子の男の子を出産。今回、自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をマンガと文章でつづった『しょこたんの子育てクエストママLV.1』（宝島社）を出版しました。■双子は“全然違う”「一度で何倍もまた楽し