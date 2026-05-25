中日のエースとしてNPB通算117勝を挙げた川上憲伸氏（50）が25日、BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!! 90分セ・パ交流戦直前スペシャル」（後9・00）に出演し、交流戦ならではの思い出を明かした。他リーグの球場に行くことは選手にとっても楽しみだという。「北海道に行った時とか朝の市場に行って」と話すと、MCのお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右から「観光旅行やないんだから」とすかさずツッコミ。川