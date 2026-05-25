モデルの前田典子（60）が石垣島旅行での水着姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】前田典子とモデル夫の水着姿（複数カット）1998年にモデル・日比野玲（65）と結婚した前田。Instagramでは、結婚記念日にプチ旅行で館山を訪れた夫婦ショットや、ゴルフを楽しむ様子を投稿し、「憧れのステキなご夫婦」「ダーリン、イケメンやな」などと話題になっていた。2026年5月24日の投稿では、日比野の65歳の誕生日祝いで石垣島