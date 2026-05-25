俳優の坂東龍汰さんは5月24日、自身のInstagramを更新。新しくなったヘアスタイルを披露し、ファンから歓喜の声が上がっています。【写真】坂東龍汰の新ヘアスタイル「なんでこんなイケてるの」坂東さんは「そしてオレンジになりました29歳もよろしくお願いします」とつづり、自身のソロショットを投稿。黒髪からオレンジ色に大胆なイメージチェンジを遂げています。夏らしさを先取りしているような明るいカラーがとてもすてきで