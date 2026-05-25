俳優の賀来賢人が２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。自身より先に売れて悔しい思いをした同年代の俳優の名前を列挙する一幕があった。俳優デビュー以来、１０年間、泣かず飛ばず。出世作となったドラマと映画の「今日から俺は！！」のヤンキー役でやっと売れっ子となった際について「これでダメなら本当にダメだと思ったんで。３０までに売れなかったら辞めようと思ってたんです」と赤裸