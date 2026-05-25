俳優の賀来賢人が２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。駆け出しの頃に「魔法」のように感じた先輩俳優２人のアドバイスを明かす一幕があった。この日、「キャリアの最初の方が舞台が多くて。喜劇が多かったんですよ。共演者の方も古田（新太）さんだったり、池田成志さんだったり、そういう方だったので」と舞台出身のベテラン俳優との共演が多かったことを回顧した賀来。「僕だけスベる